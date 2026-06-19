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Культура

Друг рассказал, как чувствует себя Николай Дроздов накануне 89-летия

Художник Мирошник признался, что Дроздов сохраняет бодрость духа перед 89-летием
Валерий Мельников/РИА Новости

Художник Константин Мирошник рассказал, что Николай Дроздов сохраняет бодрость духа накануне своего 89-летия, которое готовится встретить 20 июня. Его слова передает издание «Абзац».

По словам Мирошника, звезда «В мире животных» гуляет по даче, любуется природой и потихоньку готовится к празднику.

«Он хотел со мной поехать неделю назад в Благовещенск, но у него коленка сейчас заживает. Мы поедем этим летом с Николаем Николаевичем на машине в Анапу. Возьмем его жену Таню, конечно, уже без нее никак», — поделился живописец.

Мирошник отметил, что маршрут пройдет через город Лиски, где у них есть знакомые. Само приключение друзья в шутку называют «экологическим путешествием».

Художник также поделился, что сейчас Дроздова особенно занимают вопросы экологии. Его тревожит, как человеческая беспечность сказывается на дикой природе. Кроме того, телеведущий по-прежнему читает лекции, несмотря на возраст.

«Ему стул ставят на сцене, а он на него не садится, а просто опирается на спинку и рассказывает», — поделился Мирошник.

Друг рассказал, что праздник Дроздов устраивать не планирует. По его словам, телеведущий обойдется чашкой чая, поскольку пышные торжества ему не по душе.

Ранее сообщалось, что автора «За тебя калым отдам» экстренно увезли в больницу сразу после прилета в Новосибирск.

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