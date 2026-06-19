Друг рассказал, как чувствует себя Николай Дроздов накануне 89-летия

Художник Константин Мирошник рассказал, что Николай Дроздов сохраняет бодрость духа накануне своего 89-летия, которое готовится встретить 20 июня. Его слова передает издание «Абзац».

По словам Мирошника, звезда «В мире животных» гуляет по даче, любуется природой и потихоньку готовится к празднику.

«Он хотел со мной поехать неделю назад в Благовещенск, но у него коленка сейчас заживает. Мы поедем этим летом с Николаем Николаевичем на машине в Анапу. Возьмем его жену Таню, конечно, уже без нее никак», — поделился живописец.

Мирошник отметил, что маршрут пройдет через город Лиски, где у них есть знакомые. Само приключение друзья в шутку называют «экологическим путешествием».

Художник также поделился, что сейчас Дроздова особенно занимают вопросы экологии. Его тревожит, как человеческая беспечность сказывается на дикой природе. Кроме того, телеведущий по-прежнему читает лекции, несмотря на возраст.

«Ему стул ставят на сцене, а он на него не садится, а просто опирается на спинку и рассказывает», — поделился Мирошник.

Друг рассказал, что праздник Дроздов устраивать не планирует. По его словам, телеведущий обойдется чашкой чая, поскольку пышные торжества ему не по душе.

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