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Культура

Сергею Гилеву пришлось столкнуться с крокодилами: «Небезопасно»

Актер Гилев снялся на крокодиловой ферме в клипе группы «Золотые зубы»
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Актер Сергей Гилев («Чики», «Фишер») столкнулся с живыми крокодилами на съемках клипа группы «Золотые зубы». Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-службой музыкального лейбла ON Лейбл.

Съемки клипа «Сэйфспэйс» проходили на Крокодиловой ферме на Зооферме Шихово в Московской области.

«Мне написали и сказали, что будем делать разное странное, поедем к крокодилам, станем плясать. Ну я и согласился. Но в клетку к крокодилу не пошел, даже под присмотром хозяина крокодилов. Потому что это небезопасно!» — смеется Гилев.

Герой Гилева в клипе ничего не ждет и ничего не ищет, но что нечто находит его само во время случайного визита на крокодиловую ферму. Тогда перед ним встает выбор: навсегда измениться или проститься с жизнью. Песня «Сэйфспэйс», рассказывают авторы, посвящена тоске по утраченному, недостижимому и спасительной силе любви.

Режиссером и сценаристкой клипа стала Саша Кармаева, чей полнометражный дебют «Хуже всех» (2024) — подростковое драмеди с Евгенией Добровольской и Александром Обласовым открывал конкурсную программу на 46-м Московском международном кинофестивале. По словам Кармаевой, она познакомилась с музыкантами на их лайве в Тольятти.

«Я офигела от того, какие они классные, а потом, когда узнала, что мы смотрим одни и те же фильмы, офигела еще больше: это был мэтч десять из десяти. Я предложила им снять клип, а так как мы выяснили, что мы любим Николаса Виндинга Рефна и Хармони Корина и восхищаемся клипами ASAP Rocky, визуальные референсы были очевидны. Готовьтесь к тому, что вас ждет концентрированная российская хтонь и андеграунд, которые отлично сочетаются с нежной — и даже немного хрупкой — песней», — обещает автор.

Ранее Гилев рассказал, как Козловский и Федеров забирают у него роли.

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