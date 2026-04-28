Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Культура

«Мой злой двойник»: Гилев о том, как Козловский и Федеров забирают у него роли

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Сергей Гилев рассказал в интервью Кино Mail, что на протяжении своей карьеры ему неоднократно приходилось уступать роли более известным коллегам.

По словам Гилева, Евгений Цыганов пять раз получал роли, на которые он также претендовал. Похожая ситуация складывалась и с Данилой Козловским, и с Петром Федоровым — каждый из них, как отметил актер, минимум пять раз проходил кастинг успешнее него.

Один из наиболее запоминающихся случаев, рассказал актер, произошел во время работы над сериалом «Бар «Один звонок». Гилев очень хотел сыграть в проекте роль главного бармена, но в итоге ее отдали Даниле Козловскому.

«Потому что, во‑первых, камон, ребята, это Козловский! Во‑вторых, он вышел после долгого перерыва и очень здорово был разрекламирован», — заявил он.

Гилев отметил, что Петр Федоров тоже часто оказывается предпочтительнее на кастингах. По его словам, схожей позиции относительно Федорова придерживается не только он, но и десятки других артистов.

«На пробы хожу я, еще двадцать человек и Петя Федоров — и берут его. То есть любой из этих двадцати точно так же, наравне со мной, может сказать: «Черт побери, Петя Федоров — мой злой двойник, он всегда забирает мои роли», — посетовал актер.

Ранее стало известно, почему «Метод-3» с Хабенским удалили с крупных видеоплатформ.

 
Теперь вы знаете
Эвакуация на российском курорте, плата за международный интернет-трафик и РКН против «Метода». Главное за 28 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!