«Мой злой двойник»: Гилев о том, как Козловский и Федеров забирают у него роли

Актер Сергей Гилев признался, что Козловский пять раз забирал его роли

Актер Сергей Гилев рассказал в интервью Кино Mail, что на протяжении своей карьеры ему неоднократно приходилось уступать роли более известным коллегам.

По словам Гилева, Евгений Цыганов пять раз получал роли, на которые он также претендовал. Похожая ситуация складывалась и с Данилой Козловским, и с Петром Федоровым — каждый из них, как отметил актер, минимум пять раз проходил кастинг успешнее него.

Один из наиболее запоминающихся случаев, рассказал актер, произошел во время работы над сериалом «Бар «Один звонок». Гилев очень хотел сыграть в проекте роль главного бармена, но в итоге ее отдали Даниле Козловскому.

«Потому что, во‑первых, камон, ребята, это Козловский! Во‑вторых, он вышел после долгого перерыва и очень здорово был разрекламирован», — заявил он.

Гилев отметил, что Петр Федоров тоже часто оказывается предпочтительнее на кастингах. По его словам, схожей позиции относительно Федорова придерживается не только он, но и десятки других артистов.

«На пробы хожу я, еще двадцать человек и Петя Федоров — и берут его. То есть любой из этих двадцати точно так же, наравне со мной, может сказать: «Черт побери, Петя Федоров — мой злой двойник, он всегда забирает мои роли», — посетовал актер.

