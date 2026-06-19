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Культура

Найдено тело молодого сопродюсера хитов Эминема и Дрейка

29-летнего продюсера Тэя Кита нашли мертвым в собственной квартире
JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Молодого продюсера Тэя Кита (настоящее имя Бритавиус Чемберс) нашли мертвым в собственной квартире в Нэшвилле (Теннесси, США). Об этом пишет Rolling Stone.

Сопродюсеру хитов Эминема, Трэвиса Скотта, Дрейка и Бейонсе было 29 лет.

В заявлении департамента полиции Нэшвилла говорится, что смерть артиста не носит криминальный характер. Тело обнаружили сотрудники полиции, вызванные обеспокоенными знакомыми Тэя Кита.

Помимо музыки, номинант на «Грэмми» активно занимался благотворительностью. В 2025 году на Рождество он сотрудничал с Национальным музеем афроамериканской музыки в Мемфисе, чтобы обеспечить молодых людей подарками и едой, а также организовать семинар и бесплатное посещение музея.

«Меня самого растила мать-одиночка. Меня выгоняли из дома. Я бывал в ситуациях, когда требовалось получать государственную помощь. Всю свою жизнь я получал бесплатные обеды и талоны на питание. В детстве мне пришлось преодолеть множество трудностей, и я поставил перед собой задачу показать молодежи, что это возможно», — говорил Тэй Кит.

Ранее умер художник-постановщик мультфильма «Пес в сапогах».

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