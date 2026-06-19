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Культура

«Где мясо, ребята?»: Боню расстроили чебуреки в Ташкенте

Телеведущая Боня приехала в Ташкент и осталась без чебуреков с мясом
Telegram-канал Super.ru

Телеведущая Виктория Боня приехала в Узбекистан и осталась без чебуреков с мясом. Жалобами на местную доставку она поделилась в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Боню расстроили чебуреки — любительница восточной кухни попросила помощников организовать ей доставку угощения и обнаружила, что в привезенном блюде нет мяса и тем более мясного сока.

«Где мясо, ребята?» — возмущенно спрашивает телезвезда, демонстрируя чебурек.

При этом диетологи предупреждают, что жирные чебуреки могут навредить здоровью.

Недавно Боня рассказала, как поступила Ксения Собчак с подаренными ею цветами. В одном из эпизодов «Дома-2» Боня преподнесла Собчак букет с 25 красными розами, что на тот момент соответствовало возрасту ведущей проекта.

«Я хотела подарить тебе эти 25 роз, как если бы я дарила их тебе каждый год. Прими, пожалуйста», — заявила тогда участница реалити.

Ранее Виктория Боня ответила, есть ли у нее возлюбленный.

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