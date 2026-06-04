Боня вспомнила, как Собчак не приняла ее подарок

Блогерша Боня рассказала, что Собчак выбросила ее цветы в «Доме-2»

Блогерша и телеведущая Виктория Боня в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, как поступила Ксения Собчак с подаренными ею цветами.

В одном из эпизодов «Дома-2» Боня преподнесла Собчак букет с 25 красными розами, что на тот момент соответствовало возрасту ведущей проекта.

«Я хотела подарить тебе эти 25 роз, как если бы я дарила их тебе каждый год. Прими, пожалуйста», — заявила тогда участница реалити.

В шоу показали, что Собчак приняла подарок и обнялась с Боней. Этот отрывок развирусился в соцсетях. Пользователи отметили, что в параллельной вселенной телеведущие дружат. Боня раскрыла судьбу подаренного букета.

«Помните этот момент? Оказалось, что Ксения не взяла эти цветы и оставила их на улице возле своей гримерной. Я увидела их на следующий день. Я бы так не смогла», — рассказала блогерша.

В ноябре 2025-го Боня рассказала, что Собчак захотела взять интервью у нее и ее дочери Анджелины. Блогерша призналась, что пока только рассматривает это предложение.

По словам Бони, она хотела бы, чтобы интервью Собчак с ее дочерью прошло на английском языке. Как объяснила телеведущая, это первый язык Анджелины, на котором она думает и изъясняется.

Ранее Виктория Боня ответила, есть ли у нее возлюбленный.