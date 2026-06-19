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Культура

Карина Кросс о предвзятом отношении к блогерам: «Много актеров, которые потрясающе играют без образования»

Карина Кросс заявила о предвзятом отношении к блогерам в кино и музыке
«Газета.Ru»

Блогерша Карина Кросс рассказала «Газете.Ru», что в кино и музыке многие предвзято относятся к звездам соцсетей. Она призналась, что часто сталкивалась с этой проблемой.

На премьере фильма «Где ты?» в Мастерской «12» Никиты Михалкова Кросс поделилась, что многие несправедливо недооценивают блогеров.

«Есть такой момент, что все очень предвзято относятся к блогерам и в музыке, и в сфере кино. Я знаю, что многие очень предвзято относятся к артистам, которые, не имея образования, играют в кино. Я знаю много актеров, которые потрясающе играют в кино без образования. Я имею высшее образование, даже красный диплом. Но все равно, когда ты говоришь, что человек — блогер, почему-то предвзятое мнение. При этом человек может быть профессионалом в той или иной области. Просто мне кажется, что сейчас личный бренд — это и есть блогерство. Мы все немного блогеры», — заявила артистка.

Кросс сыграла в фильме «Где ты?» одну из главных ролей. Ее партнером на площадке был актер Никита Волков, и, по признанию режиссера картины, в начале съемок он был недоволен сотрудничеством с блогершей.

«Никита переживал, да, потому что у нас с ним большая важная сцена, которая даже для профессионала достаточно сложная. Чтобы это было гармонично, правдиво, нужно очень хорошо проработать своего героя. И если бы были проблемы и косяки с работой, то было бы сложно это отыграть. Но Никита даже сделал мне комплимент, сказал, что пересмотрит свое отношение к блогерам. С Никитой было потрясающе круто работать», – поделилась Кросс.

Ранее Карина Кросс заявила, что на нее заказали травлю в соцсетях.

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