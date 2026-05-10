Карина Кросс о заказной атаке ботов: «Даю этой мрази несколько дней»

Блогерша Кросс заявила, что на нее заказали травлю в соцсетях

Блогерша Карина Кросс заявила, что на нее заказали травлю в соцсетях после свадьбы с 22-летним хоккеистом Марком Рудаковским. Кросс цитирует kp.ru.

33-летнюю Кросс возмутило, что в комментариях ее с супругом называют «мамой и сыном». Блогерша предположила, что это следствие заказной атаки ботов с платформ и Telegram-ботов. Она также предположила, что травлю организовал известный в медиакругах человек.

«Я даю этой мрази несколько дней. Если ты не выйдешь со мной на связь и не объяснишь, как такой ублюдский поступок мог быть совершен и по какой причине, то я солью все абсолютно», — пообещала обидчику она.

До Рудаковского блогерша была замужем за Евгением Ершовым, через два года брак распался. С Рудаковским Кросс познакомилась летом 2025 года на съемках.

