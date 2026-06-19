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Культура

Бояков об уехавших артистах: «Любого подонка можно простить»

Режиссер Бояков заявил, что уехавших звезд можно простить через огонь покаяния
Илья Питалев/РИА Новости

Художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков заявил, что покинувших Россию артистов можно простить при соблюдении определенного условия. Своим мнением он поделился в беседе с изданием «Известия».

Бояков напомнил о стихотворении Иосифа Бродского, где звучит мысль о том, что бог сохраняет все — и прежде всего слова любви и прощения.

«Если слова прощения — это слова Бога, то мы должны быть готовы простить любого. Любого подонка можно простить, если он прошел через огонь покаяния», — сказал он.

В мае депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, если покинувшие Россию артисты желают вернуться обратно, то они могут это сделать. Он подчеркнул, что правом беспрепятственно посещать родную страну обладает каждый гражданин РФ. Парламентарий также озвучил прогноз, согласно которому в ближайшее время все больше россиян будут возвращаться домой.

14 мая Telegram-канал Mash сообщил, что супруга актера Дмитрия Назарова Ольга Васильева написала письмо в Госдуму с просьбой позволить им вернуться. Однако позднее сообщение о письме Васильевой опроверг и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее сообщалось, что Куртукова высмеяла Тинькова после критики россиян.

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