Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Культура

Володин заявил, что в Госдуму не поступало письма от жены Назарова

Володин предупредил о преследовании релокантов на фоне письма Васильевой
Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин опроверг сообщения о том, что в Госдуму поступило письмо от супруги актера «Кухни» Дмитрия Назарова с просьбой простить их семью. Его слова передает RT на русском.

Володин также отметил, что те, кто уехал из России, позволял себе оскорбительные высказывания в адрес защитников страны, вредил государству, сотрудничал с недружественными странами и финансировал ВСУ, гарантированно столкнутся с уголовным преследованием по возвращении.

«Правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан», — уверил он.

Накануне сообщалось, что якобы Ольга Васильева написала письмо в Государственную думу с просьбой позволить их семье вернуться в Россию. В тексте актриса заявила, что во время эмиграции Назаров понял, что система его координат — это Россия и ее исторические ценности.

Назаров и Васильева уехали из России в январе 2023 года после увольнения из МХТ имени Чехова. Тогда они распродали практически все имущество. По некоторым данным , в Москве у Назарова осталась комната за 40 млн рублей, которую он оставил на случай возвращения в Россию, а недвижимость в Подколокольном переулке стоимостью 100 млн рублей переоформил на дочь.

Ранее юморист Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) признался, что не считает отъезд из России эмиграцией.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!