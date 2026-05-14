Володин заявил, что в Госдуму не поступало письма от жены Назарова

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин опроверг сообщения о том, что в Госдуму поступило письмо от супруги актера «Кухни» Дмитрия Назарова с просьбой простить их семью. Его слова передает RT на русском.

Володин также отметил, что те, кто уехал из России, позволял себе оскорбительные высказывания в адрес защитников страны, вредил государству, сотрудничал с недружественными странами и финансировал ВСУ, гарантированно столкнутся с уголовным преследованием по возвращении.

«Правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан», — уверил он.

Накануне сообщалось, что якобы Ольга Васильева написала письмо в Государственную думу с просьбой позволить их семье вернуться в Россию. В тексте актриса заявила, что во время эмиграции Назаров понял, что система его координат — это Россия и ее исторические ценности.

Назаров и Васильева уехали из России в январе 2023 года после увольнения из МХТ имени Чехова. Тогда они распродали практически все имущество. По некоторым данным , в Москве у Назарова осталась комната за 40 млн рублей, которую он оставил на случай возвращения в Россию, а недвижимость в Подколокольном переулке стоимостью 100 млн рублей переоформил на дочь.

Ранее юморист Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) признался, что не считает отъезд из России эмиграцией.