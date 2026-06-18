Сергей Лазарев рассказал, какие песни считает фастфудом

Российский певец Сергей Лазарев раскритиковал песни, становящиеся популярными в соцсетях. О современной музыке он высказался в беседе с РИА Новости.

По словам артиста, сейчас много хороших авторов, однако популярность получают не их творения.

«Музыка стала совсем фоновой для людей, очень много «фастфуд»-песен, которые живут два-три месяца, пока под них снимают ролики в соцсетях. Зачастую эти песни не несут никакой музыкальной или смысловой ценности», — посетовал он.

Лазарев также заявил, что критично относится к себе как к автору и никогда не утвердит песню, которую сам для себя написал.

«Мне легче продюсировать звучание трека, который кто-то для меня написал. Со стороны я точно понимаю, как именно он должен звучать», — поделился исполнитель.

Недавно Лазарев признался, что получал предложения сняться в кино, но отказался. Лазарев объяснил, что ему ближе игра в театре, чем съемки в фильмах.

Ранее Сергей Лазарев поцеловал Полину Гагарину на сцене.