Швыдкой высказался о роли России в организации следующего «Интервидения»

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал о роли России в организации второго международного музыкального конкурса «Интервидение». Его цитирует ТАСС.

По его словам, Россия активно помогает Саудовской Аравии в организации. До этого он заявлял, что Саудовская Аравия не отказывалась от проведения конкурса, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке.

«Наши организаторы, которые владеют этим брендом и проводили конкурс «Интервидение» в Москве, работают с коллегами из Саудовской Аравии в прямом и активном режиме», — подчеркнул он.

Возрожденное «Интервидение» впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году на «Live Арене» в Москве. Россию на конкурсе представлял певец Shaman, однако он отказался от борьбы за призовое место. Победителем конкурса стал вьетнамский исполнитель Дык Фук. Сроки проведения конкурса в Саудовской Аравии уточняются.

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