Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Швыдкой высказался о роли России в организации следующего «Интервидения»

Швыдкой: Россия работает с Саудовской Аравией по вопросам «Интервидения»
Сергей Бобылев/РИА Новости

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал о роли России в организации второго международного музыкального конкурса «Интервидение». Его цитирует ТАСС.

По его словам, Россия активно помогает Саудовской Аравии в организации. До этого он заявлял, что Саудовская Аравия не отказывалась от проведения конкурса, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке.

«Наши организаторы, которые владеют этим брендом и проводили конкурс «Интервидение» в Москве, работают с коллегами из Саудовской Аравии в прямом и активном режиме», — подчеркнул он.

Возрожденное «Интервидение» впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году на «Live Арене» в Москве. Россию на конкурсе представлял певец Shaman, однако он отказался от борьбы за призовое место. Победителем конкурса стал вьетнамский исполнитель Дык Фук. Сроки проведения конкурса в Саудовской Аравии уточняются.

Недавно Лоза ответил Дробышу, опасающемуся за безопасность артистов на «Интервидении-2026».

Ранее Киркоров раскрыл тайну победы Болгарии на «Евровидении».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Путешествуем с пустым кошельком. Как поехать в отпуск, когда цены на отдых неподъемные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!