Лазарев объяснил, почему не хочет сниматься в кино

Певец Сергей Лазарев признался в интервью «Hello!», что получал предложения сняться в кино, но отказался.

Лазарев объяснил, что ему ближе игра в театре, чем съемки в фильмах.

«Я за настроение здесь и сейчас. В театре ты должен вести роль. Как и концерт, спектакль — это цельное полотно. А в кино все-таки результат зависит не только от тебя, но в большей степени от оператора, режиссера», — поделился певец.

Как отметил Лазарев, также хороший театральный актер не всегда хорош в кино, и наоборот. Певец объяснил, что в театре жесты и эмоции более гиперболизированы, что не всегда удачно смотрится в фильмах.

«А киноактеры могут быть абсолютно провальны в театре, потому что они привыкли к крупному плану. В театре этого не видно, с 25-го ряда, как говорят в театре, никто не заметил, что мы тут сыграли», — рассказал артист.

Полина Гагарина поддержала слова коллеги и согласилась с утверждениями. Она добавила, что не против сама выйти на сцену театра.

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