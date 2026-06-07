Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Культура

Лазарев объяснил, почему не хочет сниматься в кино

Певец Сергей Лазарев признался, что отказался от съемок в кино
Телеканал «Россия»

Певец Сергей Лазарев признался в интервью «Hello!», что получал предложения сняться в кино, но отказался.

Лазарев объяснил, что ему ближе игра в театре, чем съемки в фильмах.

«Я за настроение здесь и сейчас. В театре ты должен вести роль. Как и концерт, спектакль — это цельное полотно. А в кино все-таки результат зависит не только от тебя, но в большей степени от оператора, режиссера», — поделился певец.

Как отметил Лазарев, также хороший театральный актер не всегда хорош в кино, и наоборот. Певец объяснил, что в театре жесты и эмоции более гиперболизированы, что не всегда удачно смотрится в фильмах.

«А киноактеры могут быть абсолютно провальны в театре, потому что они привыкли к крупному плану. В театре этого не видно, с 25-го ряда, как говорят в театре, никто не заметил, что мы тут сыграли», — рассказал артист.

Полина Гагарина поддержала слова коллеги и согласилась с утверждениями. Она добавила, что не против сама выйти на сцену театра.

Ранее Сарик Андреасян предсказал новый вид кино.

 
Теперь вы знаете
Принцип «Один Китай». Как КНР и Тайвань должен был навсегда помирить «Консенсус 1992 года»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!