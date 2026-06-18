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Культура

Алексей Рыбников представил премьеру рок-драмы «Дух Соноры»

Рок-драма «Дух Соноры» вошла в репертуар Центра исполнительских искусств
Юлия Губина

Композитор Алексей Рыбников представил на сцене Центра исполнительских искусств премьеру рок-драмы «Дух Соноры». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба учреждения культуры.

Гостями вечера стали композитор Максим Дунаевский с супругой Аллой Новоселовой, режиссер Светлана Дружинина с Анатолием Мукасеем, Кирилл Крок, Олеся Судзиловская, Ксения Алферова, Никас Сафронов, Игорь Волошин, Эрнест Мацкявичюс, Нина Дашкова, Сергей Халаим, Андрей Кондрашов, Виталий Третьяков, Анастасия Бобовская, Дмитрий Калантаров и другие.

В этот вечер впервые был представлен зрителям необычный формат сценического действия, когда герои как будто сходят с экрана — «тотальный театр», в котором соединились музыка легендарной рок-оперы «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты», написанной ровно 50 лет назад, театр и кино.

Автор киносаги о гардемаринах Светлана Дружинина похвалила премьеру.

«Это очень интересно! Когда-то эту рок-оперу я смотрела у режиссера Марка Захарова, потом был фильм, а теперь я вижу это произведение в третьем, уникальном воплощении. Слава таланту и музыке Алексея Рыбникова!» — поделилась впечатлениями кинорежиссер.

После спектакля Рыбников поздравил актеров и гостей с удачной премьерой и сообщил, что в сентябре премьера «Дух Соноры» войдет в репертуар Центра исполнительских искусств.

Ранее в Турции кот вышел на сцену во время спектакля и попал на видео.

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