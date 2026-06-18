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Культура

Соседка по палате об угасании Татьяны Плетневой: «Уже не было слез»

Перед кончиной из палаты актрисы Плетневой вывели пациентов
Кристина Соловьёва/РИА Новости

Соседка Татьяны Плетневой по палате рассказала о последних днях жизни актрисы. Об угасании звезды эпизода она поговорила с изданием «СтарХит».

По словам женщины, в последние дни артистка не плакала, сохраняла аппетит и ела больничную кашу, хотя и не любила это блюдо.

«Не было слез уже. Она начинала думать о том, что все наладится, все будет хорошо», — вспоминает соседка.

Женщина добавила, что предчувствия скорого конца у Плетневой не было, она только переживала, что больше не может активно сниматься и сохраняла позитивный настрой. Перед самой кончиной, когда актрисе стало плохо, всех пациентов вывели из палаты.

Соседка отметила, что дочь Алена приходила к матери каждый день и сидела с ней, подбадривая.

В фильмографии Плетневой более 190 работ. Она приняла участие в таких проектах, как «Царевна-лягушка», «Кухня», «Реальные пацаны», «Ералаш», «Пожить как люди», «Старшеклассники», «Шифр», «Тетя Марта», «Анна-детективъ», «Жуков», «Кибердеревня», «Инспектор Гаврилов», «Я не шучу», «Вратарь Галактики», «Жуки», «Иванько», «Однажды в Ростове», «Склифосовский», «Метод Лавровой».

О ее кончине в возрасте 48 лет стало известно 15 июня. Прощание с Татьяной Плетневой прошло в Москве 18 июня.

Ранее не стало звезды сериала «Альф».

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