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Культура

В Москве простились с Татьяной Плетневой: «Болела, но была красавицей»

В Москве прошло прощание с актрисой Татьяной Плетневой
Кристина Соловьёва/РИА Новости

В Москве близкие и поклонники простились с актрисой Татьяной Плетневой. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Гражданская панихида прошла в ритуальном зале морга ГКБ № 36 имени Иноземцева. Могила артистки расположилась на Ново-Богородском кладбище.

Среди присутствующих была единственная дочь Плетневой — 28-летняя Алена, также на церемонии заметили актеров Евгения Кисляка, Влада Дунаева, звезду «Битвы экстрасенсов» на ТНТ Никиту Турчина.

Продюсер Кира Смитт, работавшая с Плетневой до последних дней, расплакалась, вспоминая о ней. По словам Смитт, в планах было подавать документы на присуждение артистке звания заслуженной.

«Она болела… Несмотря на это, она была красавицей. Она у меня заслужила народный «Оскар»!» — сказала продюсер.

Смитт отметила, что несмотря на высокую загруженность, Татьяна Плетнева никогда не опаздывала на съемки и не отмахивалась от обязательств.

В фильмографии Плетневой более 190 работ. Она приняла участие в таких проектах, как «Царевна-лягушка», «Кухня», «Реальные пацаны», «Ералаш», «Пожить как люди», «Старшеклассники», «Шифр», «Тетя Марта», «Анна-детективъ», «Жуков», «Кибердеревня», «Инспектор Гаврилов», «Я не шучу», «Вратарь Галактики», «Жуки», «Иванько», «Однажды в Ростове», «Склифосовский», «Метод Лавровой».

О ее кончине в возрасте 48 лет стало известно 15 июня.

Ранее не стало звезды сериала «Альф».

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