Звезды проведут тренировки на VK Fest

Певица Ольга Бузова споет на VK Fest в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде

Музыкальный фестиваль VK Fest раскрыл первых инфлюэнсеров и артистов и рассказал о некоторых активностях, которые ждут гостей в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Подробности мероприятия «Газете.Ru» сообщила пресс-служба VK Fest.

По словам организаторов, посетители смогут принять участие в групповых тренировках с артистами и не толькона спорт-зоне VK Музыки на VK Fest. Гостей ждут музыкальные тренировки по сайклингу и йоге, с батутами, фитболами и степ-платформами, подходящими для новичков.

На некоторые занятия придут артисты из лайнапа фестиваля — они проведут тренировки под собственные хиты и похвастаются спортивной подготовкой.

В Санкт-Петербурге 4 и 5 июля в VK Fest примут участие Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко, Ольга Бузова, ВЛАД А4, КОБЯКОВ, ГЛЕНТ, Дима Масленников, Аня Pokrov и Артур Бабич, Клава Кока, Вики Шоу, Маш Милаш, «Без игрушек», Карина Кагра, Камиль Кикидо и АминКа, ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, АСЛАН ШУКАША. В зоне инфлюенсеров к празднику присоединятся ЯН ТОПЛЕС, SteshOK, Алана Чочиева, Мария Янковская, KARA KROSS, Газан, Мирослава и Злата Быковы, Утопия Шоу, Вадим Спириденков, Маша и Роберт Герберы, ТРАВМА и Наташа Гасанханова.

В Нижнем Новгороде 11 июля зрителей ждут Ольга Бузова, Прохор Шаляпин, Маш Милаш, Клава Кока, ВЛАД А4, КОБЯКОВ, СЕРЕГА А4, Вадим Спириденков и Наташа Гасанханова.

Список инфлюенсеров будет пополняться.

Ранее сообщалось, что на фестивале Dobrofest пройдут свадебные церемонии для гостей.