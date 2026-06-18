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Культура

На фестивале Dobrofest пройдут свадебные церемонии для гостей

Фестиваль Dobrofest устроит символические свадьбы в стиле русских народных традиций
Елена Максимова/Dobrofest

Фестиваль Dobrofest-2026 снова проведет символические свадебные церемонии. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Церемонии состоятся в тематике русских народных традиций. Для участников подготовят стилизованную площадку, элементы традиционного свадебного обряда, каравай и тематический реквизит.

«Dobrofest всегда был не только про музыку. За годы фестиваль стал местом встреч, знакомств, дружбы и любви. Мы знаем десятки историй пар, которые познакомились именно здесь. Поэтому возвращение фестивальных свадеб для нас — это возвращение одной из самых теплых традиций проекта», — поделился директор фестиваля Сергей Силушин.

Как отметили организаторы, на фестивале состоялось более 300 символических свадеб за всю историю его существования.

Dobrofest состоится 4–5 июля в Кинопарке «Москино» в Новой Москве. В рамках фестиваля выступят группы «Алиса», «Пилот», «Слот», «Операция Пластилин», «АнимациЯ», «Йорш», «Северный Флот», Rock Privet, «Нэил Шери», Lori! Lori!, «Хохма».

В последний раз рок-фестиваль Dobrofest в Ярославской области проходил в 2022 году.

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