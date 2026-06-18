«Патриотка с сумкой Chanel»: Вику Цыганову уличили в двойных стандартах

Интернет-пользователи упрекают певицу и сторонницу традиционных ценностей Вику Цыганову в двойных стандартах. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля».

Поводом для обсуждения стало видео, опубликованное в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунте Propusk.tv, где артистка рассуждала о ценности ручного труда и важности сохранения русских традиций в искусстве и быту.

Цыганова подчеркивала, что сегодня «глобальный мир ведет войну против традиционных ценностей», в том числе против вещей, сделанных руками, и использования меха.

При этом пользователи в сети нашли несоответствие между публичной позицией певицы и ее личными предпочтениями.

«Патриотка с сумкой Chanel и айфоном в руках»; «Вся в европейских и американских брендах. И почему не в российских?» — написали в сети.

В апреле сообщалось, что Цыганова не смогла пройти в Госдуму, чтобы рассказать депутатам, «как жить по заповедям божьим». Певица была приглашена на круглый стол, где обсуждали вовлеченное и ответственное отцовство, однако организаторы перепутали время в приглашении. В итоге Цыганова приехала раньше назначенного времени.

Ранее сообщалось, что певица Катя Лель рассказала, что упала с декорации на съемках.