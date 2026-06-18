Катя Лель упала с высоты, но отказалась от скорой

Певица Катя Лель рассказала о несчастном случае на съемках, который произошел с ней около двух с половиной недель назад. Слова артистки передает «Пятый канал».

Как сообщила исполнительница, во время подготовки к номеру она шла в темноте за другими участниками. Она была уверена, что идет по безопасному пути, но внезапно декорация в форме круга оборвалась, и певица упала с высоты на руки и ноги.

«Я не знаю, каким чудом меня кто‑то поддержал, и я сгруппировалась, как кошка. Я сильно упала. Такой грохот! Я вообще не поняла, что произошло», — призналась артистка.

Лель отметила, что на шум сразу прибежал ведущий Алексей Воробьев и бросился ей помогать. Окружающие хотели вызвать скорую, но певица отказалась. Ей лишь приложили лед к ноге, и она продолжила съемки, несмотря на синяк.

Недавно стало известно, что Ольга Бузова вскоре после возвращения в Москву из Доминиканы поскользнулась в душе и рассекла колено. 40-летнюю телеведущую отвезли в московскую клинику, где несколько часов оперировали.

Ранее сообщалось, что Бузова с травмой выступила в Кремле и уехала обратно в палату.