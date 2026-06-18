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Культура

Хэнкс признался, что не может смотреть одну сцену из «Изгоя»

Актер Хэнкс признался, что не может смотреть сцену встречи Чака и его девушки в «Изгое»
DreamWorks Pictures

Американский актер Том Хэнкс признался, что до сих пор не может смотреть одну сцену из своего фильма 2000 года «Изгой». Его цитирует Independent.

По сюжету фильма режиссера Роберта Земекиса сотрудник FedEx Чак Норленд (Хэнкс) выживает после авиакатастрофы в Тихом Океане. О том, что ему удалось спастись, никто не знает, и годами Чаку приходится жить на острове в полном одиночестве в компании волейбольного мяча Уилсона.

Перед посадкой в самолет девушка Чака Келли подарила ему карманные часы со своей фотографией. После возвращения он решает вернуть часы и приходит к ней в гости, обнаруживая, что женщина уже завела семью.

«В «Изгое» есть момент, когда я возвращаюсь, Чак возвращается в дом Келли и возвращает ей свои часы. И там в герое происходит перемена, я делаю этот жест, который, как мне кажется, является фальшивым и присущ мне, а не Чаку. Так что я встаю и выхожу из комнаты до того, как начнется эта сцена», — признался он.

Фильм «Изгой» получил две номинации на премию «Оскар», в том числе за лучшую мужскую роль. Кроме того, за этот фильм Хэнкс получил «Золотой глобус».

Ране у острова, где снимали «Изгой» с Томом Хэнксом, произошла авария круизного лайнера.

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