Диброва рассказала, почему отказалась от алиментов

Модель Полина Диброва заявила, что у нее нет необходимости подавать на алименты

Модель Полина Диброва призналась в шоу «Звезды сошлись», что решила не подавать официально документы на алименты.

Знаменитость объяснила, что в этом нет необходимости. Вместе с бывшим мужем, телеведущим Дмитрием Дибровым, модель определила сумму, необходимую на детей. По ее словам, экс-супруг взял на себя расходы за обучение, кружки и секции. Все остальное оплачивает сама Диброва. К примеру, путешествия, карманные расходы и подарки. Еду и одежду она покупает совместно с новым возлюбленным Романом Товстиком.

«Я выбрала себе мужчину, который может справиться с базовыми потребностями. Мы с Романом не разделяем детей. Если дети отправляются куда-то на прогулки, я вытаскиваю из своего кошелька деньги. Если меня дома нет, Роман ровно то же делает. Мы не разделяем наших детей. Бюджет у нас общий», — рассказала модель.

Диброва отметила, что ее сыновья и дети возлюбленного учатся в престижной школе. Обучение обходится в 400 тысяч рублей в месяц на всех.

Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. 15 декабря экс-супруга телеведущего впервые вышла в свет с Товстиком.

Ранее Дибров ответил на слухи о романе с Гусевой.