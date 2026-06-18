Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Хилькевич обвинили в лицемерии: «Говорит об остальных гадости за спиной»

Блогерша Мариам Тилляева назвала Анну Хилькевич лицемеркой
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева обвинила актрису Анну Хилькевич в лицемерии в новом выпуске реалити-шоу «Ставка на любовь». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».

«Со стороны кажется, будто мы все дружим. Но каждый, возвращаясь в свою комнату, говорит об остальных гадости за спиной. Я считаю, что ты, Аня, манипулировала мной ради того, чтобы убрать Женю Ершова. Ты подходила к каждому и говорила то, что он хочет слышать», — сказала она.

Хилькевич отвергла обвинения коллеги по шоу. Она заявила, что манипуляции исходили как раз от самой Тилляевой.

«Ты ходила и подговаривала всех против меня. Разве этого не было? Было. Я просто дала ей понять: мы могли бы стать подругами, но теперь этого не случится, потому что выбор, сделанный в определённых ситуациях, всегда имеет последствия», — отреагировала актриса.

Муж Хилькевич Артур Мартиросян убежден, что Тилляева специально пыталась разыграть роль жертвы, чтобы вбить клин в их общение с Ершовым. Блогер Леша Янгер и его жена Татьяна тоже осудили поведение девушки, посчитав его чрезмерно избалованным.

«Наверное, если бы на проект разрешалось брать личных помощников, Мариам приехала бы с четырьмя телохранителями и двумя массажистками. А здесь они с Арно оказались вдвоём, и она заставляет его во всём разбираться за неё», — сказал Янгер.

Ранее сообщалось, что беременная Бузова рассказала, как прошла ее свадьба.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!