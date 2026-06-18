Хилькевич обвинили в лицемерии: «Говорит об остальных гадости за спиной»

Внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева обвинила актрису Анну Хилькевич в лицемерии в новом выпуске реалити-шоу «Ставка на любовь». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».

«Со стороны кажется, будто мы все дружим. Но каждый, возвращаясь в свою комнату, говорит об остальных гадости за спиной. Я считаю, что ты, Аня, манипулировала мной ради того, чтобы убрать Женю Ершова. Ты подходила к каждому и говорила то, что он хочет слышать», — сказала она.

Хилькевич отвергла обвинения коллеги по шоу. Она заявила, что манипуляции исходили как раз от самой Тилляевой.

«Ты ходила и подговаривала всех против меня. Разве этого не было? Было. Я просто дала ей понять: мы могли бы стать подругами, но теперь этого не случится, потому что выбор, сделанный в определённых ситуациях, всегда имеет последствия», — отреагировала актриса.

Муж Хилькевич Артур Мартиросян убежден, что Тилляева специально пыталась разыграть роль жертвы, чтобы вбить клин в их общение с Ершовым. Блогер Леша Янгер и его жена Татьяна тоже осудили поведение девушки, посчитав его чрезмерно избалованным.

«Наверное, если бы на проект разрешалось брать личных помощников, Мариам приехала бы с четырьмя телохранителями и двумя массажистками. А здесь они с Арно оказались вдвоём, и она заставляет его во всём разбираться за неё», — сказал Янгер.

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