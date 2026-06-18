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Культура

Беременная Бузова рассказала, как прошла ее свадьба

Блогерша Анна Бузова подтвердила, что замужем за Константином Штрыкиным
Telegram-канал Anna Buzova

Блогерша и бизнесвумен Анна Бузова подтвердила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вышла замуж за возлюбленного Константина Штрыкина.

Бузова заявила, что ее свадьба с возлюбленным прошла «по канонам счастливых картинок брака». Пара решила не устраивать громкое торжество и тихо расписалась в МФЦ.

«Это было так волшебно, съели мороженое после, прогулялись по Москве и просто насладились этим моментом вдвоем», — рассказала блогерша.

Бизнесвумен объявила о беременности в апреле 2026 года. Ее сестра, телеведущая Ольга Бузова, первая узнала о положении родственницы. Перед Новым годом звезда получила в подарок пинетки и растрогалась до слез. По словам артистки, вся семья счастлива, что скоро у них произойдет пополнение.

В июне Анна Бузова раскрыла пол будущего ребенка. Знаменитость устроила гендер-пати и узнала, что у нее родится девочка. Она опубликовала ролик, в котором вместе с супругом опустила бокалы в торт. Подняв их, блогерша увидела крем розового цвета.

Ранее сообщалось, что Сергей Орлов сыграет свадьбу на Пхукете за $500 тысяч.

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