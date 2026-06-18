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Культура

Митрошина расплакалась на оглашении приговора

SHOT: блогерша Александра Митрошина заплакала на оглашении приговора
Илья Питалев/РИА Новости

Блогерша Александра Митрошина заплакала во время оглашения приговора. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Митрошина ожидала, что ее отправят в колонию, поэтому приехала с большой спортивной сумкой. Суд дал ей три года условно, а также выписал штраф в размере 900 тысяч рублей. Во время оглашения приговора блогерша заплакала и крепко обняла мужа, который тоже присутствовал на заседании.

Уголовное дело в отношении блогерши поступило в суд 1 ноября 2025 года. Следствие утверждало, что Митрошина ушла от уплаты более 127 млн рублей налогов — часть этих денег, по версии обвинения, она легализовала путем покупки объектов недвижимости в Москве. В основу доказательственной базы легли показания свидетелей и самой обвиняемой, протоколы осмотров предметов и документов.

На начальном этапе расследования дела Митрошиной она признала свою вину, однако впоследствии изменила показания, признав лишь часть обвинений. В декабре 2025 года знаменитость была отправлена под домашний арест.

Ранее стало известно, что запрещено Диане Шурыгиной под домашним арестом.

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