Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Виктор Дробыш высмеял Akmal за платок в честь памяти ушедшей бабушки

Продюсер Виктор Дробыш извинился перед Akmal за замечание о платке от бабушки
VK Видео

Продюсер Виктор Дробыш в шоу «Соль.Легенда» от VK Видео высмеял певца Akmal за выступление с платком.

Дробыш посчитал выход на сцену с платком неуместным, признавшись, что не понимает, зачем певец с ним выступил.

«Я с большим уважением отношусь к тебе, жених. Знаю твое творчество и считаю тебя одним из самых талантливых молодых артистов. Просто не понимаю смысла полотенца, которое ты повесил. У Стивена Тайлера понимаю, у Кинчева понимаю — у всех, но здесь такое ощущение, будто уборщица забыла убрать», — отметил продюсер.

После высказывания Akmal отметил, что Дробышеву станет стыдно после его объяснений. Артист рассказал, что платок является данью его ушедшей бабушки. Певец подчеркнул, что родственница была важной частью его жизни. Именно благодаря ей он пришел в музыку. Также этот атрибут имеет национальный характер. Исполнитель признался, что всегда выступает с платком.

«Мне не должно быть стыдно. Я не знал. Бразер, прости, я не могу все предусмотреть», — ответил Дробыш.

Ранее жених Лерчек объяснил, почему блогерше не сделали операцию на желудке.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!