Виктор Дробыш высмеял Akmal за платок в честь памяти ушедшей бабушки

Продюсер Виктор Дробыш извинился перед Akmal за замечание о платке от бабушки

Продюсер Виктор Дробыш в шоу «Соль.Легенда» от VK Видео высмеял певца Akmal за выступление с платком.

Дробыш посчитал выход на сцену с платком неуместным, признавшись, что не понимает, зачем певец с ним выступил.

«Я с большим уважением отношусь к тебе, жених. Знаю твое творчество и считаю тебя одним из самых талантливых молодых артистов. Просто не понимаю смысла полотенца, которое ты повесил. У Стивена Тайлера понимаю, у Кинчева понимаю — у всех, но здесь такое ощущение, будто уборщица забыла убрать», — отметил продюсер.

После высказывания Akmal отметил, что Дробышеву станет стыдно после его объяснений. Артист рассказал, что платок является данью его ушедшей бабушки. Певец подчеркнул, что родственница была важной частью его жизни. Именно благодаря ей он пришел в музыку. Также этот атрибут имеет национальный характер. Исполнитель признался, что всегда выступает с платком.

«Мне не должно быть стыдно. Я не знал. Бразер, прости, я не могу все предусмотреть», — ответил Дробыш.

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