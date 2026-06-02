Лерчек прошла шестую химиотерапию

Блогерше Лерчек провели шестую химиотерапию
im__lu_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жених Лерчек (Валерия Чекалина – настоящее имя), хореограф Луис Сквиччиарини сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что блогерша прошла шестую химиотерапию.

Сквиччиарини показал Чекалину после процедур. По словам хореографа, блогерша на своем примере хочет показать, что не для всех людей с четвертой стадией рака еще все потеряно.
«Врачи сказали: можно уйти в ремиссию, если есть настрой победить. А он у меня есть – я хочу жить», — подчеркнула Лерчек.

Всего блогерше предстоит девять курсов химио- и иммунной терапий.

В марте Валерия Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признает.

Сейчас Артем Чекалин отбывает срок в СИЗО «Бутырка». Он приговорен к семи годам колонии по уголовному делу о незаконном выводе 251 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов.

