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Культура

Сати Казанова порекомендовала мужчинам присутствовать на родах

Певица Сати Казанова заявила, что партнерские роды сближают супругов
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Сати Казанова в беседе с kp.ru порекомендовала мужчинам присутствовать на родах партнерши.

«Если вы поговорите с моим мужем, он скажет, что пропустить это чудо — большая глупость. Это очень сближает и дает мужчине понимание того, через что проходит женщина», — поделилась артистка.

Казанова отметила, что ее супруг Стефано Тиоццо сразу согласился на партнерские роды. Артистка также опровергла слухи, что несколько суток ходила с пуповиной после рождения дочери.

Певица уточнила, что ей был важен «золотой час» после родов. Это первые 60 минут после появления на свет ребенка, когда новорожденного по возможности выкладывают на живот или грудь матери, накрывают теплыми пеленками и обеспечивают прямой контакт «кожа к коже».

«Чтобы пуповина полностью отпульсировала, и малыш получил все необходимые микроэлементы. Мы просто дождались этого момента, даже меньше часа, а потом супруг торжественно перерезал пуповину», — уточнила исполнительница.

Ранее Сати Казанова назвала духовые ценности главным успехом крепкого брака.

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