Соседов о группе «ВИА Гра»: «Гарем из бесталанных красоток»

Музкритик Соседов заявил, что в «Блестящих» и «ВИА Гре» никто не умел петь

Музыкальный критик Сергей Соседов отметил, что в женских поп-группах часто встречаются певицы без ярко выраженных вокальных способностей. Своим мнением он поделился в беседе с Общественной службой новостей.

«Здесь можно вспомнить и группу «ВИА Гра», которую расплодил Костя Меладзе. Он создал целый гарем из бесталанных красоток, которые все время пели под фонограмму», — сказал эксперт.

Также Соседов вспомнил про коллектив «Блестящие», в котором, по его словам, «мало кто знал ноты и редко когда в них попадал».

«Я считаю, что больше всего артистов, которые не умеют петь, именно в группах, потому что несколько человек проще спрятать за одним кем‑то. Я допускаю, что кто‑то один в коллективе умеет петь, а вот остальные в унисон открывают рот», — подчеркнул критик.

В начале мая Соседов заявлял, что Shaman утратил былую популярность. Эксперт отмечал, что артист с таким уровнем дохода, как Дронов, обязан выпускать качественные хиты и не терять связь с аудиторией. Затем музкритик подчеркивал, что певец Ваня Дмитриенко уже занял место Дронова на российской сцене.

Ранее сообщалось, что Бузова выступила в инвалидной коляске.