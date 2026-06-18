Раскрыт рейтинг профессий в российских сериалах

Сериалы про врачей смотрят охотнее, чем про полицейских в России

Онлайн‑кинотеатр «КИОН» проанализировал, представители каких профессий чаще всего становятся героями отечественных сериалов, и сопоставил это с зрительскими предпочтениями. Об этом сервис сообщил «Газете.Ru».

По количеству проектов безусловными лидерами стали истории о полицейских: на платформе представлено 55 фильмов и сериалов с такими героями. На втором месте — проекты о медицинских работниках и спецагентах (по 24 проекта), далее следуют ленты о представителях бизнеса (23) и спортсменах (20). Реже всего в российском кино встречается кулинарная тематика — всего 3 проекта.

При этом наибольшее количество просмотров набирают проекты о полицейских, следом идут истории о спецагентах, а третье место занимают фильмы и сериалы о медработниках.

Аналитики «КИОН» выявили, что, несмотря на то, что медицинские проекты занимают лишь третье место по количеству, именно они демонстрируют самый высокий уровень просмотров в среднем на один тайтл. В топ-3 самых популярных проектов на платформе вошли сериал «Метод Михайлова» с Александром Устюговым, «Склиф» с Кристиной Асмус и оригинальный проект «КИОН» «Комплекс Бога».

В десятку также попали «Тест на беременность» со Светланой Ивановой, триллер «Хирург» с Сергеем Гилевым, мелодрамы «Спросите медсестру» и «Зовите Ермолова», легендарный «Склифосовский» с Максимом Авериным, «Хорошие руки» с Еленой Ксенофонтовой и детективная драма «Нулевой пациент» с Аскаром Ильясовым.

Ранее стало известно, что песня «Лесник» стала самой популярной композицией группы «Король и Шут».