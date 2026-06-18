Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Покинувшая РФ Лазарева расплакалась из-за отключения электричества

Телеведущая Лазарева призналась, что расплакалась из-за отключения электричества
Telegram-канал ЛАЗАРЕВА ТУТ!

Телеведущая и юмористка Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поделилась в своем Telegram-канале переживаниями о непростом утре: она проснулась в подавленном настроении и даже не смогла сдержать слез.

Артистка перечислила накопившиеся поводы для грусти: это и внезапное отключение электричества из-за неоплаченных счетов, и тоска по детям и внукам, которым сейчас не до звонков, а также другие мелкие неурядицы по типу гусениц, уничтоживших ее розы, и отъезд друзей.

Свое состояние Лазарева описала фразой, которую, по ее словам, часто используют ее дети: «Дофаминовая яма».

«Я еще немного посидела с перевариванием этих моих дурацких поводов для грусти, а потом грустить перестала и разрешила себе порадоваться», — подчеркнула артистка.

Лазарева после начала СВО уехала с младшей дочерью в Испанию. Однако позже Антонина улетела в Англию, чтобы получить образование. В 2024 году юмористка сообщила, что официально развелась с отцом детей Михаилом Шацем (признан в РФ СМИ-иноагентом), с которым много лет не жила вместе. По признанию шоумена, им не удалось сохранить дружеские отношения после расставания. Юморист продолжает общение с детьми и периодически прилетает в Португалию, чтобы увидеться с внучкой.

У телеведущей также есть сын Степан, который живет в Португалии. Она родила первенца в 1995 году от мужчины, имя которого не раскрывает.

Ранее сообщалось, что Артемий Лебедев «проклял» покупателей своих квартир в Киеве.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Атака БПЛА на Московский регион, вредоносные письма бухгалтерам и аномальная жара. Что нового к утру 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!