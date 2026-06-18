Покинувшая РФ Лазарева расплакалась из-за отключения электричества

Телеведущая и юмористка Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поделилась в своем Telegram-канале переживаниями о непростом утре: она проснулась в подавленном настроении и даже не смогла сдержать слез.

Артистка перечислила накопившиеся поводы для грусти: это и внезапное отключение электричества из-за неоплаченных счетов, и тоска по детям и внукам, которым сейчас не до звонков, а также другие мелкие неурядицы по типу гусениц, уничтоживших ее розы, и отъезд друзей.

Свое состояние Лазарева описала фразой, которую, по ее словам, часто используют ее дети: «Дофаминовая яма».

«Я еще немного посидела с перевариванием этих моих дурацких поводов для грусти, а потом грустить перестала и разрешила себе порадоваться», — подчеркнула артистка.

Лазарева после начала СВО уехала с младшей дочерью в Испанию. Однако позже Антонина улетела в Англию, чтобы получить образование. В 2024 году юмористка сообщила, что официально развелась с отцом детей Михаилом Шацем (признан в РФ СМИ-иноагентом), с которым много лет не жила вместе. По признанию шоумена, им не удалось сохранить дружеские отношения после расставания. Юморист продолжает общение с детьми и периодически прилетает в Португалию, чтобы увидеться с внучкой.

У телеведущей также есть сын Степан, который живет в Португалии. Она родила первенца в 1995 году от мужчины, имя которого не раскрывает.

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