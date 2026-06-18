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Культура

Стало известно, сколько Леонтьев требует с организаторов за несоблюдение райдера

РИА: за нарушения райдера Леонтьев требует от ₽2 млн
Ariadna13/YouTube

Народный артист России Валерий Леонтьев требует от организаторов своих концертов выплаты неустойки в размере от ₽2 млн за несоблюдение условий райдера. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, если артисту что-то не понравится в организации или на площадке, например, если отсутствуют позиции, указанные в райдере, он может применить штрафные санкции к организаторам.

До этого в СМИ появилась информация, что Леонтьев завысил цены на выступления для российских зрителей. Якобы певец теперь просит минимум 17 млн рублей за концерты в России, тогда как для иностранцев выступление обходится в 12 млн. Также сообщалось, что артист отказался от одиночных корпоративов из-за долгих перелетов и перепадов давления, предпочитая крупные мероприятия с большим заработком.

Однако директор Леонтьева Борис Чигирев опроверг эту информацию, назвав ее не соответствующей действительности.

Леонтьев официально объявил о завершении карьеры в 2024 году, когда ему исполнилось 75 лет. При этом он продолжает изредка выступать за границей и появляться на мероприятиях друзей. Например, в августе 2025 года он посетил «Новую волну» в Казани по приглашению Игоря Крутого.

Ранее Лолита назвала необычный пункт в райдере.

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