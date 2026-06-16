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Культура

Директор Леонтьева ответил на слухи о завышенном ценнике на выступления артиста для россиян

Директор Леонтьева Чигирев назвал ерундой слухи о 17 млн за концерт для россиян
Максим Блинов/РИА «Новости»

Директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев в беседе с «Газетой.Ru» опроверг новости о том, что артист завысил ценник на выступления для россиян.

По словам представителя певца, информация об удорожании концертов не соответствует действительности.

«Нет, не правда. Что значит для иностранцев [дешевле]? Да ерунда это все», — заявил Чигирев.

Mash сообщил, что Леонтьев теперь просит минимум 17 млн рублей за выступления для россиян, в то время как концерт для иностранцев обойдется в 12 млн рублей. Также источник делился, что певец якобы отказался от одиночных корпоративов из-за долгих перелетов и перепадов давления. Отмечалось, что в приоритете у него крупные мероприятия, на которых можно больше заработать.

Леонтьев официально объявил о завершении карьеры в 2024 году, когда ему исполнилось 75 лет. При этом насовсем артист не покинул сцену. Он продолжает изредка давать концерты за границей и появляться на мероприятиях друзей. Так, в августе 2025 года он посетил «Новую волну» в Казани по приглашению Игоря Крутого.

Ранее стало известно, когда Валерий Леонтьев посещал свою московскую квартиру.

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