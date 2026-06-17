Умерла американская актриса, сыгравшая девочку из колодца в хорроре «Звонок»

Американская актриса Дэйви Чейз, сыгравшая девочку в фильме ужасов «Звонок», умерла в возрасте 35 лет. Об этом, ссылаясь на бойфренда актрисы Роя Эрнандеса, сообщает TMZ.

По словам Эрнандеса, в начале июня Чейз госпитализировали с сильным истощением в одну из больниц Лос-Анджелеса. 16 июня актриса скончалась. Причиной смерти стали менингит и инфекция крови, приведшие к септическим осложнениям и отказу организма.

Чейз стала известной еще в юном возрасте. В 2002 году она сыграла в фильме «Звонок» Самару Морган, которая стала одним из самых узнаваемых образов хоррор-кинематографа нулевых годов. За эту роль Чейз стала обладательницей премии MTV Movie Award в категории «Лучший злодей». В этом же году она озвучила главную героиню в диснеевском мультфильме «Лило и Стич» и последующем телесериале.

15 июня стало известно, что умерла 35-летняя звезда турецких сериалов «Клюквенный щербет» и «Семья» Эдже Иртем.

Ранее умерла актриса сериалов «Реальные пацаны» и «Кухня» Татьяна Плетнева.