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Культура

Умерла американская актриса, сыгравшая девочку из колодца в хорроре «Звонок»

В США умерла звезда фильма ужасов «Звонок» Дэйви Чейз
l89/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская актриса Дэйви Чейз, сыгравшая девочку в фильме ужасов «Звонок», умерла в возрасте 35 лет. Об этом, ссылаясь на бойфренда актрисы Роя Эрнандеса, сообщает TMZ.

По словам Эрнандеса, в начале июня Чейз госпитализировали с сильным истощением в одну из больниц Лос-Анджелеса. 16 июня актриса скончалась. Причиной смерти стали менингит и инфекция крови, приведшие к септическим осложнениям и отказу организма.

Чейз стала известной еще в юном возрасте. В 2002 году она сыграла в фильме «Звонок» Самару Морган, которая стала одним из самых узнаваемых образов хоррор-кинематографа нулевых годов. За эту роль Чейз стала обладательницей премии MTV Movie Award в категории «Лучший злодей». В этом же году она озвучила главную героиню в диснеевском мультфильме «Лило и Стич» и последующем телесериале.

15 июня стало известно, что умерла 35-летняя звезда турецких сериалов «Клюквенный щербет» и «Семья» Эдже Иртем.

Ранее умерла актриса сериалов «Реальные пацаны» и «Кухня» Татьяна Плетнева.

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