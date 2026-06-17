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Культура

Глава СПЧ призвал бороться с излишней цензурой: «Ну это абсурд»

Глава СПЧ Фадеев выступил против цензуры, которая ломает смысл фильмов
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил против чрезмерной цензуры в кино и на телевидении. Его слова из эфира ОТВ передает Telegram-канал «Кровавая барыня».

Фадеев привел в пример ситуацию, когда в фильмах заблюривают изображения сигарет в сценах, следующих за постельными эпизодами.

«Ну это абсурд, когда заблюривают сигареты в какой‑нибудь постельной сцене. Сначала показывают секс, не порнографию, но все понятно. Потом герой или героиня закуривают, и сигарету заблюривают. Выглядит странно», — отметил он.

Кроме того, Фадеев считает излишним вырезать сцены с алкоголем в исторических фильмах, так как это нарушает логику повествования.

«Про древние времена, значит, фильм. В ключевой сцене у героев стоит на столе по стакану пива. Ну тогда дети пили пиво, понимаете, в четырнадцатом веке. Эту сцену вырезают. И зритель не понимает, что происходит», — сказал он.

Фадеев заметил, что действующие законы не содержат таких запретов, но включают «очень неопределенные формулировки». Это заставляет чиновников перестраховываться и цензурировать больше контента «от греха подальше».

«Значит, надо бороться. Мы же граждане. Если они сами на это идут. Там киношники, телевизионщики, книжники, музыканты. Ну, сами же вы это делаете. Возьмите себя в руки», — заключил глава СПЧ.

Ранее сообщалось, что Артемий Лебедев «проклял» покупателей своих квартир в Киеве.

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