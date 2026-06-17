Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Митрошиной запросили три года колонии за уклонение от налогов

Прокуратура потребовала посадить Митрошину в тюрьму и взыскать 115 млн рублей
Максим Блинов/РИА Новости

Прокуратура Москвы потребовала посадить блогершу Александру Митрошину в тюрьму на три года и оштрафовать на 900 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на корреспондента из зала Тверского суда Москвы.

Обвинение требует конфискации 115 млн рублей в пользу государства и замены домашнего ареста на заключение в СИЗО.

Telegram-канал SHOT добавляет, что адвокаты Митрошиной утверждали на суде, что блогерша не скрывала свои доходы и регулярно делилась в соцсетях, как тратит деньги на недвижимость. В суд даже пригласили семь подписчиков знаменитости, чтобы они рассказали о ее влиянии на них. Однако их показания не потребовались.

Год назад Митрошину, которая имеет миллионную аудиторию, задержали по подозрению в дроблении бизнеса, связанного с продажей онлайн-курсов. Следствие считает, что она распределяла доходы между несколькими ИП, чтобы избежать уплаты налогов. По данным правоохранителей, таким образом она получила незаконный доход в размере 127 миллионов рублей и успела приобрести несколько квартир.

Ранее сообщалось, что заместитель министра культуры России попала в базу «Миротворца».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!