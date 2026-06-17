Митрошиной запросили три года колонии за уклонение от налогов

Прокуратура Москвы потребовала посадить блогершу Александру Митрошину в тюрьму на три года и оштрафовать на 900 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на корреспондента из зала Тверского суда Москвы.

Обвинение требует конфискации 115 млн рублей в пользу государства и замены домашнего ареста на заключение в СИЗО.

Telegram-канал SHOT добавляет, что адвокаты Митрошиной утверждали на суде, что блогерша не скрывала свои доходы и регулярно делилась в соцсетях, как тратит деньги на недвижимость. В суд даже пригласили семь подписчиков знаменитости, чтобы они рассказали о ее влиянии на них. Однако их показания не потребовались.

Год назад Митрошину, которая имеет миллионную аудиторию, задержали по подозрению в дроблении бизнеса, связанного с продажей онлайн-курсов. Следствие считает, что она распределяла доходы между несколькими ИП, чтобы избежать уплаты налогов. По данным правоохранителей, таким образом она получила незаконный доход в размере 127 миллионов рублей и успела приобрести несколько квартир.

Ранее сообщалось, что заместитель министра культуры России попала в базу «Миротворца».