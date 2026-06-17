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Культура

Xolidayboy о своей избраннице: «Я жизнь за нее отдам»

Музыкант Xolidayboy назвал свою девушку подарком с небес
xoxolidayboy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Музыкант Xolidayboy назвал настоящим подарком судьбы свою девушку, имя которой предпочитает не раскрывать. Об этом певец заявил в интервью YouTube-каналу FameTime TV.

«Я просто везунчик, что у меня есть такой человек. Я искренне желаю каждому парню встретить такого человека. <...> Я жизнь за нее отдам», — заявил артист.

По словам Xolidayboy, девушка сильно повлияла на его жизнь и творчество: она помогла ему по-новому взглянуть на собственную деятельность и поверить в себя. Он добавил, что может быть самим собой с любимой и настолько доверяет ей, что делится даже самыми нелепыми переживаниями.

«Ты можешь быть собой и настолько доверяешь человеку, что знаешь ее как облупленную. Вы говорите обо всем. Делитесь всем: своими слабостями и страхами, даже самыми нелепыми, которые тебе самому стыдно озвучивать. Но ты делишься. Она тебя поддерживает. Это просто благодать. Это божественная награда», — сказал он.

Xolidayboy признался, что не понимает, за что ему достался такой подарок. Он подытожил свой комментарий фразой: «Я просто хрен с горы и не знаю, за что мне такой подарок с небес».

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