Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Лерчек заподозрили в обмане с онкологией

Андрей Малахов в беседе с Даной Борисовой усомнился в раке Лерчек
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Во время собственного шоу на канале «Россия 1» телеведущий Андрей Малахов спросил у своей коллеги Даны Борисовой мнение о нашумевшей истории блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) , которая борется с онкологией.

«Ты же все комментируешь, а тут ты не считаешь, что Лерчек выдумала всю эту историю для продажи своей косметики?» — поинтересовался у Борисовой журналист.

Она ответила отрицательно.

«У меня такое сожаление к ней и только слова поддержки. Девушка в такой ситуации, я тут не вправе комментировать, стараюсь попридержать язык», — добавила знаменитость.

12 июня Telegram-канал «Светский хроник» сообщил, что Лерчек посетила несколько светских мероприятий в Москве за два дня, несмотря на тяжелую болезнь. Она побывала на Московском международном фестивале современного искусства «Традиции и современность», а также на мероприятии от компании «Феномен культуры».

16 марта с Лерчек сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, а на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностировали рак желудка 4-й стадии. К заявлению адвокаты блогерши приложили выписной эпикриз из НМИЦ онкологии имени Блохина, а также хронологическую справку о действиях следователя и руководителя группы по уголовному делу.

Ранее Лерчек запустила новый бренд косметики.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Больше детей — ниже ставка? Какой станет семейная ипотека с 1 июля 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!