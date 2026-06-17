Лерчек заподозрили в обмане с онкологией

Во время собственного шоу на канале «Россия 1» телеведущий Андрей Малахов спросил у своей коллеги Даны Борисовой мнение о нашумевшей истории блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) , которая борется с онкологией.

«Ты же все комментируешь, а тут ты не считаешь, что Лерчек выдумала всю эту историю для продажи своей косметики?» — поинтересовался у Борисовой журналист.

Она ответила отрицательно.

«У меня такое сожаление к ней и только слова поддержки. Девушка в такой ситуации, я тут не вправе комментировать, стараюсь попридержать язык», — добавила знаменитость.

12 июня Telegram-канал «Светский хроник» сообщил, что Лерчек посетила несколько светских мероприятий в Москве за два дня, несмотря на тяжелую болезнь. Она побывала на Московском международном фестивале современного искусства «Традиции и современность», а также на мероприятии от компании «Феномен культуры».

16 марта с Лерчек сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, а на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностировали рак желудка 4-й стадии. К заявлению адвокаты блогерши приложили выписной эпикриз из НМИЦ онкологии имени Блохина, а также хронологическую справку о действиях следователя и руководителя группы по уголовному делу.

Ранее Лерчек запустила новый бренд косметики.