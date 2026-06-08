Катя Лель о выдвижении в Госдуму: «Пригласили сразу несколько партий»

Певица, заслуженная артистка России Катя Лель призналась, что получила предложения о выдвижении в Госдуму от нескольких партий. Практику политической деятельности публичных личностей она в беседе с НСН назвала нормальной, подчеркнув, однако, что сама пока таких планов не имеет.

Певица пояснила, что предложения пойти в политику часто направляют известным людям, которым доверяют. В пример она привела США, где это давно стало нормой.

«Мне тоже поступали такие предложения, причем от разных партий, — призналась Лель. — Но я человек не политический. Я сразу сказала: я творческий человек».

Она отметила, что часто звезды поддерживают тех или иных политиков во время предвыборной кампании, что позволяет объединить людей и создать яркий праздник. Однако певица добавила, что сама не хочет идти в политику и не планирует развиваться в этом направлении.

До этого Катя Лель заявила, что пришельцы забрали ее хит. По словам исполнительницы, инопланетяне взяли трек «Мой мармеладный», чтобы перезагрузить сознание человечества. Именно этим, по ее мнению, объясняется статистика, по которой песня набрала 100 млн прослушиваний в день и впервые оказалась в тройке лидеров Spotify на русском языке, обогнав Taylor Swift. Лель отметила, что, по ее мнению, таким образом пришельцы готовят к тому, что русский станет мировым языком.

Ранее Катя Лель раскрыла главный секрет воспитания дочери.