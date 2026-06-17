Ревва об ИИ в музыке: «Не должен робот сражаться против человека»

Комик и музыкант Александр Ревва в беседе с Telegram-каналом «Звездач» усомнился, что искусственный интеллект может соревноваться с человеческим творчеством.

Ревва также выступил против того, что реальные люди вынуждены конкурировать с ИИ-контентом.

«Не должен робот сражаться против человека, должна быть маркировка, что это создано искусственным интеллектом. И должны быть отдельные чарты — тогда будет по-честному», — заявил певец.

Продюсер и композитор Максим Фадеев стал одним из первых в российском шоу-бизнесе, кто начал применять ИИ-технологии в своем творчестве. 13 августа 2025-го он выпустил клип, созданный с помощью искусственного интеллекта, на песню «Иди на мой голос».

7 января Дима Билан выпустил совместный трек с искусственным интеллектом. Он сгенерировал образ Снегурочки для своей песни «Границы». В апреле певица Валерия с той же Снегурочкой сделала совместный трек. Песня получила название «Голос за гранью». Она поднимает темы взаимодействия реального мира и виртуального.

Ранее Цискаридзе заявил, что ИИ не сможет повлиять на балет.