Диана Шурыгина попыталась уехать из России перед задержанием

Блогерша Диана Шурыгина планировала скрыться от уголовного преследования на Бали. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Шурыгина планировала уехать из России в Индонезию, но ее задержали за несколько дней до вылета.

Отец Шурыгиной не знает, что его дочь находится под следствием. Девушка редко с ним связывается. Отмечается, что родитель блогерши служит в зоне СВО.

16 июня московский суд отправил Шурыгину под домашний арест. На нее завели дело о незаконном распространении порно. По данным SHOT, из квартиры блогерши изъяли видеоаппаратуру, на которую она могла снимать ролики интимного характера. Обыски прошли 11 июня. Девушку оставили под домашним арестом до 19 июля.

Шурыгиной грозит до 6 лет колонии по статье «Распространение порнографических материалов». Она публиковала в социальных сетях эротические видео.

В марте 2016 года 16-летняя Диана подверглась изнасилованию на вечеринке, виновного приговорили к лишению свободы. Шурыгина стала героиней нескольких выпусков передачи «Пусть говорят», ее история активно обсуждалась в медиа. После телеэфиров девушка завела блог и страницу на OnlyFans, пробовала себя в качестве певицы и диджея, вышла замуж и развелась.

Ранее экс-бойфренд Дианы Шурыгиной обвинил ее в воровстве.