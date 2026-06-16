Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Диана Шурыгина попыталась уехать из России перед задержанием

SHOT: блогерша Шурыгина планировала скрыться от уголовного преследования в Индонезии
@shurygina_diana555/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).com

Блогерша Диана Шурыгина планировала скрыться от уголовного преследования на Бали. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Шурыгина планировала уехать из России в Индонезию, но ее задержали за несколько дней до вылета.

Отец Шурыгиной не знает, что его дочь находится под следствием. Девушка редко с ним связывается. Отмечается, что родитель блогерши служит в зоне СВО.

16 июня московский суд отправил Шурыгину под домашний арест. На нее завели дело о незаконном распространении порно. По данным SHOT, из квартиры блогерши изъяли видеоаппаратуру, на которую она могла снимать ролики интимного характера. Обыски прошли 11 июня. Девушку оставили под домашним арестом до 19 июля.

Шурыгиной грозит до 6 лет колонии по статье «Распространение порнографических материалов». Она публиковала в социальных сетях эротические видео.

В марте 2016 года 16-летняя Диана подверглась изнасилованию на вечеринке, виновного приговорили к лишению свободы. Шурыгина стала героиней нескольких выпусков передачи «Пусть говорят», ее история активно обсуждалась в медиа. После телеэфиров девушка завела блог и страницу на OnlyFans, пробовала себя в качестве певицы и диджея, вышла замуж и развелась.

Ранее экс-бойфренд Дианы Шурыгиной обвинил ее в воровстве.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Больше детей — ниже ставка? Какой станет семейная ипотека с 1 июля 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!