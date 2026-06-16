Диану Шурыгину отправили под домашний арест из-за распространения порно

Суд Москвы отправил под домашний арест блогершу Диану Шурыгину. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

На Шурыгину завели дело о незаконном распространении порно. По данным издания, из квартиры блогерши изъяли видеоаппаратуру, на которую она могла снимать ролики интимного характера. Обыски прошли 11 июня. Девушку оставили под домашним арестом до 19 июля.

Шурыгиной грозит до 6 лет колонии по статье «Распространение порнографических материалов». Она публиковала в социальных сетях эротические видео.

В марте 2016 года 16-летняя Диана подверглась изнасилованию на вечеринке, виновного приговорили к лишению свободы. Шурыгина стала героиней нескольких выпусков передачи «Пусть говорят», ее история активно обсуждалась в медиа. После телеэфиров девушка завела блог и страницу на OnlyFans, пробовала себя в качестве певицы и диджея, вышла замуж и развелась.

В мае 2026-го криптоинвестор и бывший возлюбленный Шурыгиной Святослав Гусев обвинил блогершу у в краже денег и имущества на общую сумму в несколько миллионов рублей. Среди пропавшего имущества он перечислил сейф с 1,1 млн рублей наличными, ноутбук, игровую приставку, сабвуфер и другую технику.

Ранее суд в Москве ужесточил Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом) приговор по делу об иноагентах.