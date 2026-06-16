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Культура

Дочь Лазаревой и Шаца ответила, осталась ли у их семьи недвижимость в РФ

Блогерша Соня Шац призналась, что ее семья продала все активы в России
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Михаила Шаца (признан в РФ СМИ-иноагентом), блогерша и ведущая Соня Шац рассказала в интервью YouTube‑каналу Radio Van, что ее семья полностью избавилась от недвижимости в России.

«У меня конкретно ее [недвижимости в России] и не было. У родителей — да. Все возможные активы были проданы», — сказала девушка.

Шац также задумалась о гипотетическом возвращении в Россию. По ее словам, это было бы странно.

«Если мы вернемся, то где будем жить? В гостинице? Это странно. Я никогда, кажется, даже в лобби отеля не была в Москве. Странно, когда ты приезжаешь как турист туда. Домой, но не домой», — заявила блогерша.

Сейчас Шац живет в Лиссабоне, снимая жилье. Девушка отметила, что аренда в португальской столице очень дорогая и продолжает расти. По ее словам, комнату за €500 можно найти лишь далеко от центра и с не самыми комфортными условиями. Квартира с несколькими комнатами в хорошем районе стоит минимум €1,5 тыс.

На данный момент Софья Шац проживает в Португалии со своим возлюбленным по имени Семен. Пара уехала из России через несколько недель после начала СВО. По данным СМИ, избранник Сони окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана. За границей он занимается предпринимательством и изготовлением ковров.

Ранее сообщалось, что желающей работать в России Андрейченко предрекли успешное возвращение в отечественное кино.

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