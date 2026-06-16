Желающей работать в России Андрейченко предрекли успешное возвращение в отечественное кино

Кинокритик Александр Голубчиков в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что в отечественном кино на данный момент наблюдается повышенный спрос на таких актеров как Наталья Андрейченко. Он считает, что поэтому ее ждет успешное возвращение в российские фильмы, несмотря на длительный перерыв в карьере и возраст.

По словам Голубчикова, в последние годы в киноиндустрии делается упор именно на семейное и детское кино, а Андрейченко известна многим по ролям именно в таких проектах. Также он отметил, что продюсеры все чаще обращают внимание на звезд советских фильмов, так как с каждым годом их становится меньше.

«Андрейченко мало того, что прекрасно выглядит, но она еще и памятна действительно знаковыми ролями в семейных, детских фильмах. По этой причине у нее найдутся сейчас продюсеры, которые будут готовы ее пригласить. По разным причинам возрастных актеров не берут. Например, если у них есть проблемы с памятью или они уже не такие трудоспособные. Конечно, с ними работать тяжело, но мы видим примеры актеров, которые в почтенном возрасте постоянно играют и очень востребованы. На них есть спрос, ведь не так много звезд СССР, которые сейчас в состоянии работать. И поскольку у нас сейчас акцент на семейное кино, уверен, что найдутся желающие привлечь Андрейченко в свои проекты. Не исключено, что их будет много, и она еще потом поищет возможность переселиться из Мексики куда-нибудь поближе к нам», — поделился кинокритик.

О желании вернуться в российский кинематограф звезда «Мэри Поппинс, до свидания» заявила на кинофестивале в Сочи. Актриса со сцены попросила предоставить ей работу на родине. Уже несколько лет Андрейченко живет за границей, но иногда прилетает в Россию. Последний фильм с ее участием вышел в 2008 году.

Ранее Наталья Андрейченко посочувствовала звездам, считающим себя элитой.