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Культура

Психолог назвала 5 мультфильмов, которые откроют детям Россию

Психолог Аныкина заявила, что сериал «Гора самоцветов» поможет детям изучить РФ
Jenny Norquist/Global Look Press

Детский психолог Александра Аныкина составила для «Газеты.Ru» подборку отечественных мультфильмов и сериалов, которые помогут сделать семейный досуг в период отпусков более увлекательным и познавательным.

В числе рекомендованных проектов Аныкина назвала мультсериал «Смешарики. Азбука дружбы народов». В каждой серии Кар‑Карыч рассказывает друзьям о культуре, быте и традициях разных народов России.

Еще один познавательный сериал — «Команда Флоры. Экопатруль». Главная героиня Флора возглавляет команду защитников природы, каждый участник которой обладает силой растений. Вместе они спасают природу и узнают много нового. Герои побывали в Туле, Архангельской области, Карелии, Краснодарском крае, Калининграде, на Дальнем Востоке и других регионах.

Проект «Мульти‑Россия» приглашает зрителей в путешествие по более чем ста регионам страны вместе с Медведем‑краеведом. Из сериала можно узнать, где живет больше половины медведей планеты, где Гагарин полетел в космос и где находится самый высокий собор России.

Следом идет анимационный сериал «Гора самоцветов». Он основан на сказках народов России и показывает страну как многоликую, богатую и разнообразную.

Завершает список мультсериал «Бодо Бородо: Путешествия». Главный герой — бородач Бодо Бородо, который путает аэропорт с железнодорожным вокзалом, вулкан — с логовом дракона, а Северный полюс — с Австралией. Благодаря его наивным ошибкам дети могут в игровой форме совершать собственные открытия.

Ранее сообщалось, что актриса «Молодежки» назвала любимые фильмы на лето.

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