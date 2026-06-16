Актриса «Молодежки» назвала любимые фильмы на лето

Актриса Диана Милютина посоветовала посмотреть «Mamma Mia!» во время летнего отдыха

Актриса Диана Милютина назвала список фильмов для просмотра во время летнего отдыха. Ее слова «Газете.Ru» передали в пресс-службе «КИОН».

Милютина посоветовала посмотреть мюзикл Филлиды Ллойд «Mamma Mia!» с Мэрил Стрип и Амандой Сайфред в главных ролях. По сюжету девушка зовет на свадьбу троих своих возможных отцов.

Фильм «Полночь в Париже» Вуди Аллена стал второй рекомендацией артистки. Картина рассказывает о голливудском сценаристе Гиле Пендере, который мистическим образом перемещается во времени, попадая в Париж 1920-х годов. Лента была удостоена премии «Оскар» в 2012 году за лучший сценарий.

Милютина предложила посмотреть во время летнего отдыха драму «Дом Солнца» Гарика Сукачева, снятый по повести Ивана Охлобыстина «Дом восходящего солнца». Картина рассказывает о любви девушки из благополучной московской семьи к лидеру хиппи-движения в СССР 1970-х годов.

«Питер FM» Оксаны Бычковой также вошел в список рекомендуемых картин для просмотра летом. Картина повествует о случайной встрече двух незнакомцев в Санкт-Петербурге, которая меняет их жизни.

Последним фильмом Милютина порекомендовала «Один прекрасный день» Майкла Хоффмана. В главных ролях Мишель Пфайффер и Джордж Клуни. В 1997 году ленту номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучшая песня».

«Сейчас, летом, в голову пришли именно эти фильмы. Они атмосферные, светлые, легкие, с хорошим шлейфом после просмотра и отличной актерской игрой», — заключила Милютина.

В фильмографии Дианы Милютиной более 40 проектов. Она снималась в картинах «Фишер», «Молодежка. Новая смена», «Черная весна».

Ранее сообщалось, что авторы «Чебурашки» могут не остановиться на трех фильмах.