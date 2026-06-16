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Культура

Актриса «Молодежки» назвала любимые фильмы на лето

Актриса Диана Милютина посоветовала посмотреть «Mamma Mia!» во время летнего отдыха
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Диана Милютина назвала список фильмов для просмотра во время летнего отдыха. Ее слова «Газете.Ru» передали в пресс-службе «КИОН».

Милютина посоветовала посмотреть мюзикл Филлиды Ллойд «Mamma Mia!» с Мэрил Стрип и Амандой Сайфред в главных ролях. По сюжету девушка зовет на свадьбу троих своих возможных отцов.

Фильм «Полночь в Париже» Вуди Аллена стал второй рекомендацией артистки. Картина рассказывает о голливудском сценаристе Гиле Пендере, который мистическим образом перемещается во времени, попадая в Париж 1920-х годов. Лента была удостоена премии «Оскар» в 2012 году за лучший сценарий.

Милютина предложила посмотреть во время летнего отдыха драму «Дом Солнца» Гарика Сукачева, снятый по повести Ивана Охлобыстина «Дом восходящего солнца». Картина рассказывает о любви девушки из благополучной московской семьи к лидеру хиппи-движения в СССР 1970-х годов.

«Питер FM» Оксаны Бычковой также вошел в список рекомендуемых картин для просмотра летом. Картина повествует о случайной встрече двух незнакомцев в Санкт-Петербурге, которая меняет их жизни.

Последним фильмом Милютина порекомендовала «Один прекрасный день» Майкла Хоффмана. В главных ролях Мишель Пфайффер и Джордж Клуни. В 1997 году ленту номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучшая песня».

«Сейчас, летом, в голову пришли именно эти фильмы. Они атмосферные, светлые, легкие, с хорошим шлейфом после просмотра и отличной актерской игрой», — заключила Милютина.

В фильмографии Дианы Милютиной более 40 проектов. Она снималась в картинах «Фишер», «Молодежка. Новая смена», «Черная весна».

Ранее сообщалось, что авторы «Чебурашки» могут не остановиться на трех фильмах.

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