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Культура

Дочь Шаца и Лазаревой ответила, планирует ли возвращение в Россию

Блогерша Соня Шац заявила, что стала счастливее после переезда в Лиссабон
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Михаила Шаца (признан в РФ СМИ-иноагентом) Софья рассказала в интервью YouTube-каналу Radio Van, что не планирует возвращаться на родину.

Шац уверена, что сделала правильный выбор, уехав из России.

«Находиться там [в России] — это не про меня. Каким бы это ни было домом, родиной и так далее. Я буду смотреть на это все со стороны», — сказала она.

Также блогерша рассказала, что сам отъезд был сумбурным. Шац уверила, что «не было никакой драмы»: она просто поговорила с отцом, и они поехали. Однако тогда, призналась девушка, у нее еще сохранялись надежды на скорое возвращение. Она собирала чемодан, думая, что уезжает всего на три месяца, и даже решила не брать зимнюю одежду.

Сейчас Шац живет в Португалии и признается, что счастлива. У нее нет каких-либо переживаний о принятом решении.

«Мне очень там классно. Я очень люблю Лиссабон. И мне кажется, что я там сильно счастливее, чем я была дома», — подчеркнула она.

На данный момент Софья Шац проживает в Португалии со своим возлюбленным по имени Семен. Пара уехала из России через несколько недель после начала СВО. По данным СМИ, избранник Сони окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана. За границей он занимается предпринимательством и изготовлением ковров.

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