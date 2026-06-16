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Культура

Умерла дама с собачкой из комедии «О чем говорят мужчины»

Скончалась актриса Алиса Песоцкая, сыгравшая в фильме «О чем говорят мужчины»
Кинокомпания «Квадрат»

Актриса Алиса Песоцкая, известная по роли в фильме «О чем говорят мужчины», скончалась в возрасте 54 лет. Информация об этом появилась на портале «Кино-театр.ру».

По данным сайта, артистка родилась 12 мая 1972 года и умерла 3 июня 2026 года. Причину смерти не назвали.

Песоцкая окончила актерско-режиссерский курс Всероссийского фонда культуры в 1988 году. После завершения обучения она выступала на сцене Молодежного камерного театра «Славичи».

Широкую известность актриса получила после роли дамы с собачкой в комедии «О чем говорят мужчины». Кроме того, она работала в сериалах «Врачебная тайна», «Атлантида» и «Дом образцового содержания».

Последней работой Песоцкой в кино стала военная драма «СВОИ. Баллада о войне», которая вышла на экраны в 2025 году.

До этого стало известно, что актриса Татьяна Плетнева скончалась в возрасте 48 лет. По данным СМИ, Плетнева скончалась из-за рака печени. Артистка боролась с заболеванием несколько месяцев.

Ранее умерла звезда сериала «Альф».

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