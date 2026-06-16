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Культура

Пригожин отказался комментировать развод с Валерией

Пригожин пожаловался на постоянные расспросы о разводе с Валерией
valeriya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что больше не будет комментировать слухи о своем разводе с певицей Валерией. В беседе с Общественной Службой Новостей он пожаловался, что паре постоянно звонят с расспросами на эту тему, а в сети продолжают распространять ложную информацию.

«Я не понимаю, кому нужно плодить эти слухи. Кто-то нас специально хочет развести, — заявил продюсер. — Кому-то нечего делать».

Он добавил, что ни он, ни Валерия больше не реагируют на эти сообщения и не отвечают на вопросы постоянно звонящих журналистов – по его словам, он бросает трубку сразу, как только слышит об этой теме, так как не хочет комментировать ложь.

Напомним, до этого Пригожин опроверг слухи о том, что он разводится с Валерией, подчеркнув, что подобные сообщения распространяют те, кто завидует крепкой семейной паре и намеренно «плодит бред». Продюсер напомнил, что живет в браке с Валерией почти 23 года и подчеркнул, что не намерен с ней расставаться.

Валерия также прокомментировала сообщения о разводе с Пригожиным. Она показала, как прогуливается по Москве вместе с супругом, и призвала не верить слухам и доверять информации исключительно от первого лица.

Ранее Пригожин оценил успех перезагрузки «Фабрики звезд».

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