Пригожин о разводе с Валерией: «Имущество поделили, разъехались»

Пригожин ответил на слухи о разводе с Валерией словами о разделе имущества

Продюсер Иосиф Пригожин опроверг слухи о том, что он разводится с певицей Валерией. Он резко раскритиковал всех, кто распространяет недостоверную информацию, подчеркнув, что любит свою жену и никогда от нее не откажется.

«Это бред сивой кобылы! Мы, оказывается, уже имущество поделили, расстались, разъехались. Без меня меня женили, но только наоборот!» — заявил Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он добавил, что подобные сообщения распространяют те, кто завидует крепкой семейной паре и намеренно «плодит бред». Продюсер напомнил, что живет в браке с Валерией почти 23 года и подчеркнул, что не намерен с ней расставаться.

До этого Валерия также прокомментировала сообщения о разводе с Пригожиным. показала, как прогуливается по Москве вместе с супругом и призвала не верить слухам и доверять информации исключительно от первого лица.

Ранее Пригожин обвинил Shaman в хайпе на иноагентах.